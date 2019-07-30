На Київщині троє комунальників загинули у колодязі за дивних обставин

У смт. Іванків Київської області рятувальники дістали з колодязя водонапірної вежі трьох чоловіків без свідомості, які пізніше померли.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"29 липня о 13:12 на пункт зв’язку 41-Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки знаходяться 3 чоловіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в колодязі без свідомості перебували три працівники комунального підприємства, які проводили планові роботи по заміні засувки. Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися туди за потерпілими. На момент підняття першого постраждалого прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження.

"Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги їх доправили до Іванківської центральної районної лікарні, проте під час транспортування туди потерпілі померли", - інформують у ДСНС.

Причини інциденту з’ясовуються.