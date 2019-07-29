На Київщині перекинувся автомобіль, 15-річний пасажир - у комі

"Аварія сталася вчора, 28 липня, у с. Станишівка, Таращанського району, Київської області. 22-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося перекидання автомобіля. В результаті ДТП 15-річний пасажир впав у кому, його доставлено до реанімації", - йдеться у повідомленні.