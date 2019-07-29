На Київщині перекинувся автомобіль, 15-річний пасажир - у комі
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Укрінформ
У Таращанському районі у неділю водій не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся, унаслідок ДТП 15-річний підліток впав у кому.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
"Аварія сталася вчора, 28 липня, у с. Станишівка, Таращанського району, Київської області. 22-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося перекидання автомобіля. В результаті ДТП 15-річний пасажир впав у кому, його доставлено до реанімації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій легкового авто та інші три пасажири отримали травми різного ступеня важкості, госпіталізації не потребували.
Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion