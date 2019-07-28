ОТГ на Прикарпатті запускає відтворення гуцульських кептарів, які зникли сто років тому

В Івано-Франківській області Делятинська ОТГ розпочинає проєкт «Збереження історико-культурної спадщини шляхом відтворення кептарів та вишиванок делятинського типу».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Івано-Франківському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«В рамках реалізації проєкту «Збереження історико-культурної спадщини шляхом відтворення кептарів та вишиванок делятинського типу» у Львові укладено договір про співпрацю між Делятинською ОТГ та Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», - повідомили в Івано-Франківському ЦРМС.

За словами секретаря Делятинської ОТГ Віри Кухтарук, вартість проєкту становить 315 тис. грн, з яких 250 тис. отримає громада для реалізації проєкту, а решта коштів скерує з власного бюджету. За ці гроші тут планують пошити 10 кептарів (хутряні кожушки без рукавів — ред.) та 10 чоловічих і стільки ж жіночих вишиванок делятинського типу.

«Це – унікальний проєкт для нашої громади. За відновлення делятинських кептарів взялася єдина майстриня з гуцульського села Замагура. Лише вона знає усі тонкощі роботи і особливості цього одягу. Якщо Бог поможе, то вже до 21 вересня ми отримаємо перший відновлений кептар. Делятинські кептарі, як і верховинські та косівські, виготовляли з овечої шкіри. У наших кептарів багатство вишивки та аплікації доповнювала металічна оздоба, яку треба уміти клепати», - розповів директор Краєзнавчого музею Андрій Мисюк.

Краєзнавець додав, що ідея відновити кептарі делятинського типу належить саме йому. В архівах Мисюку пощастило знайти старі світлини і зробити висновок, що після 1920-го року такі кептарі тут ніхто не виготовляв, бо єдиного майстра в Делятині не стало. А в його виробах, які ще залишилися, часто ховали господарів. Відтак, зізнається директор, аби отримати унікальний експонат для Краєзнавчого музею Делятина, йому довелося випросити в родини одяг, в якому збиралися ховати бабусю. Так у Делятині залишився єдиний взірець традиційного кептаря.

Після реалізації цього проєкту, зауважив Мисюк, по одному взірцю вишиванок та кептарів Делятинська громада зберігатиме в музеї, а решта віддадуть для місцевих артистів та колективів.

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Делятинська ОТГ працює у Надвірнянському районі й об’єднує селище Делятин, села Заріччя, Чорний Потік та Чорні Ослави.

Наразі на Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Івано-Франківський ЦРМС