З 2020 році у кожній закарпатській ОТГ буде свій поліцейський офіцер

В ході реформи інституту дільничних поліцейських уже в 2020 році в кожній ОТГ буде свій дільничний — з автівкою, зброєю та зарплатою від 13 тис. грн.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив Павло Рябоконь, радник з муніципальних послуг Закарпатського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”.

“Проєкт “Поліцейський офіцер громади”, який фінансується міжнародним донором, передбачає реформування як такої інституції дільничного офіцера поліції. За даними Нацполіції, на сьогодні в країні є потреба 146 тис. таких дільничних. Суть реформи у тому, що цей офіцер буде закріплений суто за своєю громадою, він обслуговуватиме від 3 до 5 тисяч осіб, і вирішуватиме суто їхні правові питання. Механізм реформи передбачає, що громади навіть зможуть шукати собі кандидатів на ці посади,” - розповів Рябоконь.

Наразі дільничні офіцери працюють так, що крім питань своєї громади, яку обслуговують, вони також залучаються до завдань від ГУ Нацполіції в своєму регіоні, пояснив експерт. Дільничні мають їздити в центр, наприклад, з Перечина до Ужгорода, чи із села в райцентр, витрачають на це багато часу і, відповідно, мають його менше на розв'язання питань громади.

“Інституційно реформа передбачає, що цей поліцейський офіцер громади буде закріплений суто за своєю громадою, вирішуватиме тут проблеми адміністративного характеру, дорожньо-транспортні пригоди та вестиме “легкі” кримінальні провадження. Він знаходитиметься у подвійному підпорядкуванні: голові громади та виконкому, плюс місцевого ГУ Нацполіції,” - додав Рябоконь.

Дільничний офіцер громади займатиметься також профілактичною роботою, тобто збиратиме дані про населення громади. Крім того, він забезпечуватиме громадський порядок на святах чи зборах.

Проєкт реформування передбачає і те, що дільничний громади буде забезпечений спецавтомобілем, матиме засоби для виконання обов'язків (наприклад, спецзасоби як у патрульних: рулетки, жилети, трикутники, планшет, драгер, рація, у переліку є навіть бензопила), матиме доступ до баз даних.

Зі свого боку, орган місцевого самоврядування повинен буде надати офіцеру приміщення та облаштувати робоче місце — тобто, стіл, стілець, шафу, комп'ютер із доступом до інтернету.

Нацполіція платитиме офіцеру заробітну плату, це сума від 13 тис. грн. За словами Рябоконя, впроваджуватиметься реформа буде в 2020 році, наразі усі закарпатські ОТГ дали заявки і готові надати та облаштувати приміщення для дільничних поліцейських.

“Загалом наявність такого офіцера в громаді — це один із “пазлів” для утворення так званих “центрів безпеки”, куди має також входити пожежна безпека та екстрена медична допомога. В ідеалі, усі ці три служби в громаді повинні знаходитися в одному приміщенні та разом реагувати на події. Відтак, дільничний громади — це перший крок для реалізації таких центрів безпеки в ОТГ.

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А загалом ця реформа дасть можливість забезпечити порядок по всій країні і підсилить спроможність місцевого самоврядування у забезпеченні порядку та безпеки громадян, наголосив експерт.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Закарпатський ЦРМС