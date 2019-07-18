Всі райони Дніпропетровщини вже мають свої ОТГ

На Дніпропетровщині вже немає жодного району без об'єднаної територіальної громади. Днями до Миколаївської ОТГ Петропавлівського району приєдналася Дмитрівська сільська рада.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив радник з питань місцевих фінансів Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Андрій Мужевський.

«Миколаївська ОТГ демонструє ефективну злагоджену роботу. Результати цих старань - нові інфраструктурні об'єкти, ремонти закладів соціально-культурної сфери, культурно-мистецькі заходи. Цілком очевидно, що мешканці Дмитрівки хочуть отримати покращення публічних послуг на своїй території. Експертами Дніпропетровського ЦРМС проведена кропітка робота з активом громади для пояснення переваг приєднання. Результатом цієї роботи є одностайна підтримка приєднання та пришвидшення цих процесів», - пояснив вибір жителів Дмитрівки Мужевський.

За його словами, у день, коли на базі Дмитрівської сільської ради відбувалася сесія щодо приєднання до Миколаївської ОТГ, близько 120 мешканців Дмитрівки зібралися під стінами ради в очікуванні доленосного рішення.

До цього спроба затвердити громадську думку, а слухання пройшли у селах Дмитрівка, Олефірівка та Чумаки, - про приєднання не була підтримана депутатами.

Напередодні Новопільська сільська рада розпочала процес обговорення можливого приєднання до Кривого Рогу. Наразі там відбулася консультативна зустріч з питань організації громадських обговорень приєднання і на 20 липня призначені громадські слухання.

10 липня до Дніпропетровської ОДА подано лист Глеюватської ОТГ Криворізького району про направлення клопотання до ЦВК про призначення перших виборів в громаді.

16 липня відбулися й збори ініціативної групи Кудашівської сільської ради Криничанського району. Метою зібрання стало ініціювання процесу приєднання до Божедарівської об'єднаної територіальної громади.

Таким чином на Дніпропетровщині немає жодного району без об'єднаної територіальної громади, підкреслили у ЦРМС.

Загалом по Україні 4277 місцевих рад об’єдналися у 924 спроможні громади. З них 33 – це міста обласного значення, які приєднали до себе більше 70 навколишніх місцевих рад.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Дніпропетровський ЦРМС