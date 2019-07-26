У Херсонській області створили Антикорупційну карту ремонтів

Антикорупційна карта ремонтів з’явилася на сайті Херсонської обласної державної адміністрації у розділі "Діджиталізація".

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Задля підвищення прозорості всіх процесів на Херсонщині та в рамках діджиталізації фахівцями облдержадміністрації та Антикорупційного штабу розроблено Антикорупційну карту ремонтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щороку з бюджету виділяють мільйони гривень на ремонти житлових будинків і соціальних закладів: утеплення будинку, фарбування дитячого майданчика, заміну каналізаційних труб або заміну вікон у найближчій лікарні. Такий онлайн-інструмент створений для контролю використання бюджетних коштів на ремонтні роботи у місті, селищі чи селі.