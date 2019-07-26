Де і хто латає ями: Укравтодор створює онлайнкарту доріг

Державне агентство автомобільних доріг України створює онлайн-карту для відстежування стану дорожнього покриття.

Про це Укравтодор повідомляє у Facebook.

"Укравтодор запустив геоінформаційну систему, яка буде наповнюватися інформацією про дорожнє покриття і автоматично визначати чи потрібен ремонт дороги, скільки він може коштувати, яка стадія ремонту дорожнього покриття та хто виконує роботи. Відповідну онлайн-карту планується презентувати 24 серпня 2019 року". - йдеться у повідомленні.

На думку експертів, це допоможе зменшити вплив людського фактору та збільшити прозорість процесів, пов’язаних з покращенням стану доріг в Україні.

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«Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатись далі у процесі реформування та у підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг. Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату», – зазначив директор Державного підприємства дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язку» Вадим Горюшко.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України станом на кінець липня 2019 року завершило 50% робіт з ремонту, реконструкції та будівництва доріг державного значення в Україні.

Загалом на 2019 рік передбачено виконання робіт на 319 об'єктах доріг державного значення, серед яких: Київ - Чернігів, Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, Дніпро - Решетилівка, Миколаїв - Кропивницький, Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, Одеса - Рені, Мерефа - Лозова - Павлоград, Запоріжжя - Маріуполь, об'їзна дорога міста Житомир на дорозі Київ - Чоп та GO Highway (транспортний коридор,який з'єднує українські порти Миколаєва та Одеси з портом у польському місті Гданськ).