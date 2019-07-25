Укравтодор відзвітував про виконання запланованих дорожніх робіт

Станом на кінець липня 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України завершило 50% робіт з ремонту, реконструкції та будівництва доріг державного значення в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"На кінець липня Укравтодор відповідно до затверджених бюджетних програм виконав майже 50% робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на 2019 рік передбачено виконання робіт на 319 об'єктах доріг державного значення, серед яких: Київ - Чернігів, Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, Дніпро - Решетилівка, Миколаїв - Кропивницький, Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, Одеса - Рені, Мерефа - Лозова - Павлоград, Запоріжжя - Маріуполь, об'їзна дорога міста Житомир на дорозі Київ - Чоп та GO Highway (транспортний коридор,який з'єднує українські порти Миколаєва та Одеси з портом у польському місті Гданськ).

У відомстві зауважили, що роботи з ремонту та будівництва на вітчизняних дорогах здійснюються в рамках урядової Програми розвитку доріг на 2018-2022 роки, результатом реалізації якої є забезпечення якісного проїзду на дорогах державного значення між обласними центрами України.