Укравтодор до кінця року має обрати варіант об'їзної дороги Борисполя

В "Укравтодорі" знаходиться чотири варіанти будівництва об'їзної дороги навколо Борисполя, один із яких державне агентство автодоріг має обрати до кінця року.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

"Державне агентство автомобільних доріг України опрацьовує 4 варіанти проходження нової об’їзної дороги м. Бориспіль (2 – південних та 2 – північних). Найкоротший із варіантів – 18 км, найдовший – 26 км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вибору оптимального варіанта прокладання автомагістралі, який буде обрано Укравтодором на основі економічних, соціальних, екологічних факторів, консалтингова компанія підготує техніко-економічне обґрунтування. Підготовка ТЕО фінансується за кошти кредиту Світового банку. Відповідно до умов контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року.

Нова дорога буде мати 1-шу категорію з чотирма смугами руху і максимально дозволеною швидкістю руху 130 км/год.

Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить понад 30 тис. авто на добу, але й дасть змогу істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій та підвищить якість життя мешканців міста.

Як відомо, за результатами тендеру, консультантом визначено компанію Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.