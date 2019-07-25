Київстар допоміг придбати обладнання Дніпропетровській обласній дитячій лікарні

Оператор мобільного зв’язку компанія “Київстар” і Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) "Дитяча Надія” завдяки пожертвам абонентів допомогли придбати обладнання Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі мобільного оператора.

“Обладнання - операційну оглядову лампу - придбали завдяки благодійним пожертвам абонентів Київстар у рамках спільного проєкту телеком-оператора та Міжнародного Благодійного фонду «Українська біржа Благодійності» (МБФ УББ) «Дитяча Надія». Лампу буде встановлено в операційному блоці, де щороку проводиться близько 1000 оперативних втручань дітям з підозрою на пухлинні захворювання, з видалення різноманітних пухлин та пухлиноподібних утворень”, - зазначається в повідомленні.

Як розповіла директорка “Української Біржі Благодійності” Ірина Гуцал, команда її благодійного фонду вдячна абонентам Київстару за sms-пожертви, оскільки кожне придбане обладнання для лікарень дозволяє підвищити рівень надання хворим дітям кваліфікованої медичної допомоги.

“Наша команда відчуває особливу радість та відповідальність, коли ми маємо змогу закривати потреби у життєво необхідному обладнанні нової лікарні, яка обслуговує цілий регіон нашої країни. Це дає нам можливість гарантувати, що у кожному куточку країни, де вже стоїть обладнання, яке придбано за кошти абонентів компанії "Київстар" у рамках проєкту "Дитяча Надія", українська малеча, яка вимушена боротися за своє здорове майбутнє, зможе отримати кваліфіковану і сучасну допомогу", - сказала вона.

У свою чергу директорка з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш висловила вдячність усім абонентам оператора, що долучились до благодійності, запевнивши, що зібрані кошти неодмінно надійдуть до адресата.

“Ми вдячні кожному абоненту Київстар за небайдужість. Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки, тому наші абоненти можуть бути впевнені, що кошти дійдуть до адресата”, - зазначила вона.

У Київстарі нагадали, що кожен абонент передплаченого зв’язку має можливість пожертвувати кошти на допомогу дітям. Пожертва може бути разовою, від 1 грн до 3000 грн, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 грн. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Для того, щоб допомогти, достатньо відправити sms на номер 450 011, вказавши бажану суму благодійного переказу. Благочинний внесок може бути як разовим, так і постійним. Уcі кошти надходять на рахунок Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності», який потім закуповує та передає українським лікарням потрібне обладнання.

Кошти, які абоненти жертвують за допомогою sms, не обтяжуються податками. 100% пожертв використовуються МБФ УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті “Української Біржі Благодійності”.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Київстар разом із МБФ УББ уже допомогли Національному інституту раку закупити медичне обладнання у відділення променевої діагностики та Одеській обласній дитячій лікарні – у клініко-діагностичну лабораторію, а у червні завдяки доброчинним внескам було придбано обладнання для дитячого відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

Фото з відкритих джерел