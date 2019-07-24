На Херсонщині розроблять план реалізації медреформи

На Херсонщині розроблять план реалізації медреформи

Укрінформ
На Херсонщині, де виник конфлікт навколо питання автономізації лікарняних закладів, ОДА розробить план реалізації реформи медицини в регіоні.

Про це голова ОДА Юрій Гусєв заявив у середу під час наради, що відбулася за участі заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, представників міської та обласної влади, керівників закладів охорони здоров’я Херсонщини, повідомляє офіційний сайт ОДА.

«Разом з профільним Департаментом ми розробимо план реалізації реформи медицини в регіоні, де визначимо, що має зробити облдержадміністрація, що - депутати обласної та районних рад», - зазначив Гусєв.

Крім того, очільник області наголосив, що важливо налагодити комунікацію з людьми, щоб вони розуміли, до чого призведе ця реформа, а саме: до покращення медичного обслуговування, до підвищення заробітної плати працівників.

Ковтонюк поінформував присутніх про суть змін, які чекають систему надання медичних послуг у наступному році. Так, для того, щоб своєчасно перейти на новий механізм фінансування медичного обслуговування населення, закладами охорони здоров’я, які надають амбулаторно-спеціалізовану та стаціонарну медичну допомогу, необхідно здійснити кроки щодо автономізації цих закладів та перетворення їх у комунальні некомерційні підприємства.

Це дасть можливість керівнику медичного закладу самостійно затверджувати штатний розклад, відкривати рахунки в банківських установах, приймати рішення, в межах повноважень визначених статутом, щодо поточної діяльності товариства. Важливим є те, що підприємство діє на підставі фінансового плану в межах якого самостійно розпоряджається власними ресурсами, які отримає від НСЗУ.

Заступник міністра охорони здоров’я наголосив, що зміни в медицині визначені законом України. "Важливий етап у реформуванні системи охорони здоров’я розпочнеться в січні 2020 року. Незалежно від політичних циклів зміни будуть відбуватися. Графіки цих змін давно відомі", - зазначив він.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Віктора Короленка, на початок липня 2019 року реорганізовано у комунальні некомерційні підприємства всі заклади охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги.

Районні та міські лікарні, поліклініки - із 29 закладів другого рівня (спеціалізованої) медичної допомоги, реорганізовано 16 (55,2%); із 27 закладів охорони здоров’я третинного рівня (високоспеціалізованої) медичної допомоги реорганізована 1 установа (3,7%) – обласний центр громадського здоров’я. Всього по області реорганізовано в комунальні некомерційні підприємства 45 або 52,9%, і процес автономізації триває.

Як повідомляв Укрінформ, депутати Херсонської облради ухвалили звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо продовження у 2020 році фінансування закладів охорони здоров’я області коштом медичної субвенції.

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Напередодні прийняття цього звернення на сесії облради, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що медреформі на Херсонщині загрожує депутатський шантаж.

Голова облради Владислав Мангер зазначив після сесії, що в облраді чекають представника від Міністерства охорони здоров’я для спільного відпрацювання з медзакладами та профільним департаментом ОДА проблемних питань.

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