На Херсонщині розроблять план реалізації медреформи

На Херсонщині, де виник конфлікт навколо питання автономізації лікарняних закладів, ОДА розробить план реалізації реформи медицини в регіоні.

Про це голова ОДА Юрій Гусєв заявив у середу під час наради, що відбулася за участі заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, представників міської та обласної влади, керівників закладів охорони здоров’я Херсонщини, повідомляє офіційний сайт ОДА.

«Разом з профільним Департаментом ми розробимо план реалізації реформи медицини в регіоні, де визначимо, що має зробити облдержадміністрація, що - депутати обласної та районних рад», - зазначив Гусєв.

Крім того, очільник області наголосив, що важливо налагодити комунікацію з людьми, щоб вони розуміли, до чого призведе ця реформа, а саме: до покращення медичного обслуговування, до підвищення заробітної плати працівників.

Ковтонюк поінформував присутніх про суть змін, які чекають систему надання медичних послуг у наступному році. Так, для того, щоб своєчасно перейти на новий механізм фінансування медичного обслуговування населення, закладами охорони здоров’я, які надають амбулаторно-спеціалізовану та стаціонарну медичну допомогу, необхідно здійснити кроки щодо автономізації цих закладів та перетворення їх у комунальні некомерційні підприємства.

Це дасть можливість керівнику медичного закладу самостійно затверджувати штатний розклад, відкривати рахунки в банківських установах, приймати рішення, в межах повноважень визначених статутом, щодо поточної діяльності товариства. Важливим є те, що підприємство діє на підставі фінансового плану в межах якого самостійно розпоряджається власними ресурсами, які отримає від НСЗУ.

Заступник міністра охорони здоров’я наголосив, що зміни в медицині визначені законом України. "Важливий етап у реформуванні системи охорони здоров’я розпочнеться в січні 2020 року. Незалежно від політичних циклів зміни будуть відбуватися. Графіки цих змін давно відомі", - зазначив він.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Віктора Короленка, на початок липня 2019 року реорганізовано у комунальні некомерційні підприємства всі заклади охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги.

Районні та міські лікарні, поліклініки - із 29 закладів другого рівня (спеціалізованої) медичної допомоги, реорганізовано 16 (55,2%); із 27 закладів охорони здоров’я третинного рівня (високоспеціалізованої) медичної допомоги реорганізована 1 установа (3,7%) – обласний центр громадського здоров’я. Всього по області реорганізовано в комунальні некомерційні підприємства 45 або 52,9%, і процес автономізації триває.

Як повідомляв Укрінформ, депутати Херсонської облради ухвалили звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо продовження у 2020 році фінансування закладів охорони здоров’я області коштом медичної субвенції.

Напередодні прийняття цього звернення на сесії облради, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що медреформі на Херсонщині загрожує депутатський шантаж.

Голова облради Владислав Мангер зазначив після сесії, що в облраді чекають представника від Міністерства охорони здоров’я для спільного відпрацювання з медзакладами та профільним департаментом ОДА проблемних питань.