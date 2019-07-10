Медреформі на Херсонщині загрожує депутатський шантаж - Супрун

Депутати Херсонської обласної ради на чолі з Владиславом Мангером планують позбавити всі заклади охорони здоров’я регіону можливості отримувати кошти за медичні послуги наступного року.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Вони звернулися до уряду та Верховної Ради України з проханням відтермінувати реорганізацію закладів охорони здоров’я до кінця 2020 року. З подачі Владислава Мангера, голови обласної ради, зміни намагаються саботувати, залякуючи людей неправдивою та маніпулятивною інформацією про трансформацію", - зазначила Супрун.

За її словами, такі заяви депутатів з проханням відтермінування, скоріше схожі на шантажування уряду через власну неспроможність.

З 2020 року всі заклади, що надають медичну допомогу, повинні почати працювати за новими правилами. Нові умови роботи будь-якої лікарні в системі, де “гроші йдуть за пацієнтом”, будуть чітко прописані у договорі з Національною службою здоров'я України. Обов’язковою вимогою для підписання такого договору є автономізація.

Автономізація має безліч переваг для медичних закладів. Вони набувають статусу некомерційного комунального підприємства. А це означає, що з’являються більша суб’єктність, можливість абсолютно автономно приймати рішення щодо заробітних плат та витрат закладу, діяти самостійно без погоджень “згори“, оптимізувати витрати та отримувати доходи. Так вже працюють медзаклади, що надають первинну медичну допомогу.

Медичним закладам, які не будуть автономізовані (разом з цим не виконають умов для укладання договору з Національною службою здоров’я України), доведеться шукати фінансування з інших джерел. Адже як це відбулося на первинній ланці — старого механізму фінансування (субвенції) не буде.

Проведення успішної автономізації — це своєрідний тест для управлінців на місцях. Там, де місцева влада прагне долучитися до змін, медичні заклади оперативно реорганізовуються та автономізуються. Там, де зміни саботують, процес автономізацій рухається значно повільніше.

Як зазначила Супрун, заклади сімейної медицини Херсонської області спокійно перейшли на нову модель, і медики змогли отримати суттєві підвищення зарплат. Тепер вони автономізовані і можуть якісно працювати в нових умовах. Їхні ж колеги з лікарень області будуть відрізані депутатами від нової системи і можливостей розвитку.