Прихильники "страхової медицини" в Україні діють за сценарієм Кремля — Супрун

Ідеї “страхової медицини”, яку пропагують представники певних партій, є спробою зберегти контроль над коштами платників податків на кшталт системи, що впроваджено у Росії.

Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

“Страхова медицина” від політиків — це не про трансформацію або оновлення системи. Це про створення видимості, імітацію. Найкращий приклад такого підходу до питання здоров’я громадян — медичні реформи в Росії. Там поверх старої совєцької системи організували великий державний страховий фонд (Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування). Цей фонд не сплачує кошти закладам напряму. Він акумулює кошти і у свою чергу перерозподіляє їх між страховими компаніями, які здебільшого належать олігархам, зрощеними з державною владою", - написала очільниця МОЗ.

Посилаючись на дані 2017 року, Супрун заявила, що чотири найбільші страхові компанії разом отримують 56% коштів на оплату медичних послуг (866 мільярдів рублів), зокрема, страхова компанія “Согаз”, яка стабільно є другим найбільшим страховиком в Росії, є дочірньою компанією Газпрому.

"Пацієнтам і далі доводиться платити з кишені та отримувати неякісні послуги. Чіткі гарантії відсутні, корупція висока. Хоча всі тепер “застраховані”. Навіть за офіційними російськими соціологічними опитуваннями 70% росіян скаржаться на неоднаковий доступ до медичних послуг, 51% страждають від цього особисто, тобто з цим безпосередньо стикаються", - зазначила Супрун.

За її словами, ідеї українських борців за “страхову медицину” збігаються саме з російською моделлю.

"Важко придумати щось інше, коли в тебе питаннями охорони здоров’я займаються колишні радники Богатирьової. Для них пріоритетом завжди будуть закупівлі ліків та контроль грошових потоків. Це також є частиною цілеспрямованої роботи агентів Кремля над максимальним наближенням соціальної сфери до російської для подальшого поглинання Росією", - наголосила Супрун.

На її переконання, саме тому чиниться такий опір спробам створити прозору систему з однаковими правилами і чіткими гарантіями для всіх учасників.

"Сучасні електронні рішення чи моделі базовані на успішному західному досвіді відразу отримують ярлики “геноцидів” від прихильників рускава міра. Тимошенко, Вілкул, Бойко, Медведчук, Рабіновіч — це короткий перелік осіб, які активно публічно вимагають впровадження в Україні страхової медицини. “Страхова медицина” у їхньому розумінні — це коли за твої проблеми думає і платить хтось інший, але не ти. В цьому вона мало відрізняється від “безкоштовної медицини”, якою українців годували багато років", - зауважила урядовець.

Вона закликала не плутати байки про “страхову медицину” з реальними цивілізованими системами охорони здоров’я або приватним медичним страхуванням, де є чіткі правила: як збираються внески та які покриваються послуги, і у пацієнта є не лише права, але й обов’язки.

“Страхова медицина” — чергова спроба зберегти контроль над коштами платників податків. Вона виглядає звичайним популізмом, але наслідки можуть бути катастрофічними для мільйонів українців. Найкращі ліки — поінформованість та активна підтримка втілення трансформації системи охорони здоров’я України", - зазначила очільниця МОЗ.