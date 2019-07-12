Херсонські депутати просять уряд “пригальмувати” медреформу в області

Депутати Херсонської облради ухвалили звернення до Кабміну та Верховної ради щодо продовження у 2020 році фінансування закладів охорони здоров’я області за рахунок медичної субвенції.

Таке рішення було ухвалене на сесії облради 12 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Звернення, обговорення якого напередодні спричинило публічну дискусію у Facebook між в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та головою Херсонської облради Владиславом Мангером, підтримали 40 депутатів обласної ради.

Необхідність відкласти реорганізацію закладів охорони здоров’я до кінця 2020 року у Херсонській облраді аргументують їх “критичною неготовністю” до роботи в нових умовах, що “ставить під загрозу зрив медичної реформи та може спровокувати колапс в соціальній та медичній сферах області”, - стверджується у документі. Депутати просять зберегти фінансування медичних закладів третинного рівня за рахунок коштів Державного бюджету України (медичної субвенції та дотації) у 2020 році.

Голова облради Владислав Мангер заявив на брифінгу, що в облраді чекають, що Міністерство охорони здоров’я направить в область свого представника для спільного відпрацювання з медзакладами та профільним департаментом ОДА проблемних питань “не через інтернет, а в робочій групі. Оце було б реагування на те, що сьогодні відбувається. А переводити на особистості сьогодні – це занадто”. Мангер додав, що звернення облради до КМУ є наслідком звернень до облради лікарів комунальних медичних закладів, що не готові до реорганізації. Також він послався на проблеми, що виникають у медзакладах, де вже відбулася автономізація.

До цього Мангер додав, що ще у лютому МОЗ надіслало повідомлення: “рекомендуємо вам переходити на некомерційні заклади, але буде додатково затверджений Кабінетом міністрів список тих закладів, які не потрібно переводити. По сьогоднішній день ми ще не отримали цього списку, Кабміном він не затверджений. Тобто, якщо ми зараз приймаємо рішення і переводимо всі наші заклади на некомерційну основу, завтра прийде рішення, що оці заклади треба назад повертати?!”, - зазначив Мангер, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, чи означає звернення депутатів облради “стоп” медреформі в області.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що медреформі на Херсонщині загрожує депутатський шантаж.