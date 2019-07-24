В Ужгороді з 1 серпня подорожчає проїзд в автобусах
Про це повідомляють в Ужгородській міській раді.
“На засіданні виконавчого комітету міськради Ужгорода сьогодні погодили встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у звичайному режимі руху, у розмірі 7 гривень,” - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для учнів закладів загальної середньої освіти міста вартість проїзду становитиме 5 грн за одну поїздку у період навчання з 1 вересня до 31 травня. Новий тариф діятиме з 1 серпня 2019 року.
Як інформують в Ужгородській міськраді, закарпатське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України погодило відповідність проекту рішення діючій нормативній базі.
Наразі проїзд в Ужгороді в міському транспорті становить 5 гривень.
Фото: zakarpattya.net.ua