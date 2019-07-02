У харківському метро запрацював Е-ticket

"Скористатися електронним квитком вже можна на всіх станціях метро, де встановлені валідатори. Вже виконані роботи з прокладання кабелів, до системи підключено частину валідаторів (53 шт.). Також встановлено 81 термінал самообслуговування у вестибюлях і 20 терміналів самообслуговування у підземних пішохідних переходах метро", - йдеться у повідомленні.

У департаменті нагадали, що з грудня 2017 року система електронного квитка впроваджена у харківському наземному електротранспорті: трамваях і тролейбусах. На 451 одиниці рухомого складу встановлені бортові комп'ютери і змонтовано 1419 валідаторів реєстрації проїздів. На трамвайних і тролейбусних зупинках цілодобово працюють 166 терміналів «Е-ticket» для придбання та поповнення квитків для проїзду (разові та електронні).

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, низці категорій харків'ян видані пільгові електронні квитки, зокрема:

- школярам (84 тис. 774 квитки, пільга надається з 1 вересня по 30 червня, в разі втрати видається новий);

- дільничним терапевтам і педіатрам, медсестрам, які обслуговують хворих за викликом вдома і з метою патронажної служби, працівникам комунальних установ охорони здоров'я, соціальним працівникам, фахівцям з соціальної роботи і соціальної допомоги вдома територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова, працівникам Харківського міського центру реінтеграції бездомних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (1 333 квитки);

- посадовим особам районних військових комісаріатів міста Харкова (

за окремим списком, 76 квитків);

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (738 квитків);

- майстрам, начальникам ділянок, озеленювачам, двірникам, працівникам з комплексного прибирання КП «Харківблагоустрій», КП «Благоустрій», ТОВ «СПО», які обслуговують багатоквартирні житлові будинки, пічникам, а також пічникам-сажотрусам КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківжилбуд» (1210 квитків).

Розпочато укладання договорів з вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації та професійно-технічними навчальними закладами міста Харкова для подальшої видачі пільгових електронних квитків студентам.

Як повідомляв Укрінформ, з січня 2018 року у Харкові планувалося підключити до системи «Е-ticket» й метрополітен, але багато часу знадобилося на розробку та установку захисних систем.

Фото: www.city.kharkov.ua