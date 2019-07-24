Уряд Литви профінансує переоснащення школи в Авдіївці

Уряд Литви профінансує частину робіт на реконструкції школи №2 у прифронтовому місті Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької ОДА.

«Уряд Литви профінансує реконструкцію школи в Авдіївці... Уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на 1 млн євро», - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що 23 липня голова Донецької ОДА Павло Кириленко, делегація Литовської Республіки та представники Української спілки промисловців та підприємців оглянули стан ремонтних робіт в школі №2 в Авдіївці. Під час візиту визначили основні проблемні питання, обговорили можливі терміни та етапи виконання відновлювальних робіт. Під час спільної наради визначили стан та перспективи виконання фасадних і внутрішніх робіт та узгодили план-графік виконання робіт.

Литовська сторона візьме на себе зобов'язання щодо закупівлі та монтажу обладнання для навчального процесу, харчоблоку і будівництву спортивного майданчика.

Замовником проекту з капітального ремонту та переоснащення школи є департамент капітального будівництва Донецької ОДА, загальна вартість проекту - понад 63 млн грн.

Директор Департаменту розвитку співпраці Міністерства закордонних справ Литви Віолета Мотулайтє заявила, що уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на 1 млн євро.