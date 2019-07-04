Нацрада продовжила "АрміїFM" ліцензію на мовлення у Лисичанську та Авдіївці
За відповідне рішення проголосували шестеро присутніх на засіданні членів Нацради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
У холі активісти, які прийшли на підтримку команди "АрміяFM", зустріли цю новину оваціями та вигуками "Слава Україні!".
"На засідання 11 липня в нас теж є заявки на інші міста. Взагалі хочу сказати велике спасибі від імені команди "АрміяFM", - сказала присутнім активістам керівниця радіо Яна Холодна.
Як повідомлялося, у четвер, 4 липня, проходить засідання Нацради. Серед питань - і продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Наприкінці червня колишній ведучий програм на "АрміяFM", учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що радіостанція може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.
Нацрада вже шість разів поспіль не могла провести засідання через відсутність кворуму.