Під Нацрадою закликають поновити мовлення "Армія FM" на Донбасі та в Криму

У холі будівлі Нацради з питань телебачення та радіомовлення проходить акція з вимогою поновити мовлення єдиної української військової радіостанції "Армія FM" на Донбасі та в Криму.

Наразі близько сорока осіб перебувають в холі будівлі та намагаються пройти на засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У свою чергу, охорона пропускає на саме засідання лише представників ЗМІ.

Поруч із залою засідань всередині приміщення перебувають близько десяти представників "Армії FM".

Раніше повідомлялося, що в четвер, 4 липня, має проходити нове засідання Нацради. Серед питань - зокрема, продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Наприкінці червня колишній ведучий програм на "АрміяFM", учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що радіостанція може припинити мовлення в зоні проведення ООС і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.

Нацрада вже шість разів поспіль не могла провести засідання через відсутність кворуму (попереднє засідання було заплановане на 13 червня). Як стало відомо Укрінформу, причиною цього є відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів – Валентина Коваля та Олега Черниша, які пішли у відпустки.