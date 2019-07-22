Українська діаспора долучилася до збору коштів на унікальну операцію пораненому десантнику

Благодійні пожертви, зокрема, й американців українського походження, допоможуть Вадиму Ушакову стати на ноги.

Днями тяжкопораненому десантнику зробили унікальну для України операцію, розповідає Голос Америки.

“Ми сподіваємось, що він стане на ноги, почне ходити. Він людина витривала. Я думаю, що він швидко увійде в норму і стане таким, яким був раніше”, - каже Наталія Ушакова, мама ветерана.

Наталія Ушакова, мама ветерана

Трагедія сталася три роки тому в Авдіївській промзоні. Кулеметник Вадим Ушаков отримав кульове поранення в голову. Лікарі витягли з того світу. Але боєць не ходив, не говорив, руки скорчені в судомах.

“Цього пацієнта, який вже в нас у лікарні більше року, практично вивели із вегетативного стану. Він не міг себе обслуговувати, а зараз уже може ходити”, – розповідає директор Броварської клінічної лікарні Валентин Багнюк.

​Сьогодні Вадим спроможний, зі сторонньою допомогою, стати на ноги. На ходунках може здолати майже кілометр. Навіть бере участь у перегонах для поранених на спеціально сконструйованих велосипедах.

Вадим Ушаков бере участь у перегонах на велосипедах

Проте подальша реабілітація, яку він проходить в одній із приватних клінік у Броварах, зайшла у глухий кут. Перешкоджають спазмовані м’язи та нестерпний біль. А знеболювальне – таблетки й уколи – перестали діяти. Ситуацію допоможе виправити унікальна для України операція.

​Як пояснює нейрохірург, керівник клініки “Нодус” Олександр Кулик, “Постійно протягом семи-десяти років моторчик поставлятиме у спинний мозок ліки. Ця технологія, яка давно вже застосовується у світі, нарешті з’явилася і у нас”.

Вадиму в живіт, під шкіру, вживлюють автоматичну помпу, яка невпинно впорскуватиме просто у спинномозковий канал мікродози ліків, знімаючи біль і спастику.

“Вадим зможе керувати кінцівками вільно, без цього спастичного компоненту. Зможе ходити, брати предмети», - прогнозує нейрохірург.

Таку операцію в Україні виконують вперше. Лікарі пройшли стажування у Європі, обладнання – зі Сполучених Штатів.

Вадим під час операції

“Це не просто одна операція. Ця операція дає початок новій терапії, яка у нас з’являється в країні. Пацієнти отримають можливість вибору, крім звичайного лікування таблетками”, – каже представник американської компанії “Метроніка” Павло Попов.

За принципом дії помпа схожа на кардіостимулятор. У світі технологію застосовують давно й успішно, в Україні це поки що дивина. Зокрема – через дорожнечу. На помпу Вадиму – а це десятки тисяч доларів – стягалися усім світом.

“До нас звернувся побратим Вадима, який після того, як Вадима поранили, взяв його кулемет і побачив там його кров. Коли він повернувся до мирного життя, захотів дізнатися, хто це. Коли ж побачив, у якому стані Вадим, почав активно займатися збором коштів, щоб купити цю помпу, яка має полегшити реабілітацію”, - розповідає керівник фонду “Народний проект” Олександра Зінченко.

Вадим і Олена Ушакови

Великий внесок зробила українська діаспора. “Їх душа болить так сильно, хоча вони так далеко. На жаль, є люди, які живуть біля нас поруч, але їх нічого вже не турбує. Вони вважають, що війна далеко і вони від неї втомилися, хоч ніколи її не бачили”, - каже волонтер Інна Данченко.

Дружина Олена ​вірить, що все буде гаразд. ​“Віримо, що все буде добре. Помпа має розслабити м’язи Вадима і дасть можливість інтенсивніше займатися реабілітацією, швидше підняти його на ноги», – каже Олена Ушакова.​ Вони з Вадимом побралися вже після його поранення, у військовому шпиталі. І всі ці роки жінка поряд із чоловіком.

Мама і дружина хлопця вірять і сподіваються, що їхній Вадим знову стане дужим, веселим і знову готуватиме для друзів свій фірмовий неперевершений гороховий суп.

Фото: Голос Америки