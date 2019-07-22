У побитті сина кандидата у депутати підозрюють псевдожурналіста - НСЖУ

У нападі на сина одного з кандидатів у народні депутати у Дніпропетровській області Гілала Ісаєва його штаб підозрює чоловіка, який назвався кореспондентом відомого столичного інформагентства.

Про це повідомляє у понеділок пресслужба НСЖУ.

"Подія трапилася 20 липня, напередодні голосування, у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині. Невідомі молодики жорстоко побили вісімнадцятирічного Артема Ісаєва, сина одного з кандидатів до парламенту від ВО "Батьківщина". Після отриманих травм хлопця прооперували та перевели до реанімації. Сам кандидат Гілал Ісаєв та його штаб підозрюють, що до цього може бути причетний псевдожурналіст, який за кілька днів до нападу, представляючись кореспондентом відомого столичного інформагентства, спершу хотів провести інтерв’ю з кандидатом, а тоді став погрожувати йому та його працівникам", - йдеться у повідомленні.

За словами Гілала Ісаєва, син після побиття перебуває у реанімації, йому зробили операцію на обличчі. "Ми звернулися до правоохоронців із відповідною заявою, слідство має встановити, хто причетний до цього. Проте напередодні я і працівники мого виборчого штабу отримували погрози від невідомих осіб, які представлялися журналістами", - повідомив він у коментарі НСЖУ.

"Кілька днів тому до нашого штабу приїхали молодики, один із яких представився журналістом. Їхня поведінка відразу викликала в нас підозру, тому вирішили звернутися до представників інформагентства, де, буцімто, працює "журналіст". Відтак отримали відповідь, що такого журналіста в агентстві немає і ніяких спецзавдань по Дніпропетровщині у найближчі дні ніхто не отримував", - повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної організації ВО "Батьківщина".

Зазначається, що молодики намагалися зустрітися із Гілалом Ісаєвим кілька днів поспіль, коли ж не склалося, стали погрожувати, заявивши: "Запам’ятайте, ми вам до кінця виборів не дамо спокою!". Присилали погрози на телефон працівникам виборчого штабу та розмістили плакат із надписом "Господин Гилал Исаев! Журналисты желают видеть вас! Живым!".

"Є підозри, що саме ці люди причетні до побиття Артема, але достеменно всі обставини має встановити слідство", - додав Ісаєв.

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Як повідомляв Укрінформ, у Дніпропетровській області побили сина одного з кандидатів у народні депутати України - вісімнадцятирічного Артема Ісаєва, його прооперували.

Ісаєв Гілал Міргасан Огли - директор приватного сільськогосподарського підприємства "Каспій", депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Батьківщина", від неї ж кандидат у народні депутати по 34-му виборчому округу Дніпропетровської області.