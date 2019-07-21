На Дніпропетровщині побили сина одного з кандидатів у депутати

У Дніпропетровській області побили сина одного з кандидатів у народні депутати України. Наразі його прооперували.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила помічник депутата Дніпропетровської обласної ради Гілала Ісаєва – Віра Касьянова.

«20 липня, напередодні дня голосування, в Жовтих Водах невідомі напали на сина одного з кандидатів, вісімнадцятирічного Артема Ісаєва. В результаті заподіяних тяжких тілесних ушкоджень потерпілого доправили в лікарню, де хлопця прооперували», - розповіла Касьянова.

Вона відзначила, що раніше невідомі вривалися у виборчий штаб кандидата в депутати Верховної Ради, заважаючи роботі і погрожуючи його співробітникам. Також помічникам кандидата дзвонили з погрозами і надсилали СМС-повідомлення з вимогою припинити його підтримувати.

У штабі партії цей напад пов'язують з виборами.

Ісаєв Гілал Міргасан Огли - директор приватного сільськогосподарського підприємства «Каспій», депутат Дніпропетровської обласної ради від партії «Батьківщина», від неї ж кандидат у народні депутати по 34-ому виборчому округу Дніпропетровської області.