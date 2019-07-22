Президент підписав указ про розвиток Карпатського регіону

Президент підписав Указ «Про розвиток регіону українських Карпат» (№ 543/2019), спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Зокрема, глава держави зобов’язав Кабінет міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проєктах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

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Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.