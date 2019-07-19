Зеленський утворив делегацію для участі у зустрічі експертів із заборони озброєння

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію на зустріч держав-учасниць протоколу до Конвенції про заборону конкретних видів зброї у Женеві 22-23 серпня.

Відповідний указ №528/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Утворити делегацію України для участі у Щорічній зустрічі експертів держав - учасниць Протоколу V до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, і доповненого Протоколу II до названої Конвенції (22 - 23 серпня 2019 року в м.Женева, Швейцарська Конфедерація)", - зазначається в документі.

Президент призначив главою делегації Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрія Клименка.

Крім нього, до складу делегації увійшли ще п’ятеро посадовців.