Смертельна ДТП на Львівщині: мікроавтобус в'їхав у зупинку

Поліцейські розслідують обставини автонаїзду на жінку та двох її доньок на зупинці у селі Козьова Сколівського району.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 21 липня, близько 6.50 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова, Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Renault Trafic, 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

"42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Не зважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються", - зазначили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.