На Тернопільщині два Renault не поділили трасу: 8 постраждалих, серед них - діти
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
«Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 20 липня, близько 21 години поблизу села Торське Заліщицького району. На автодорозі не розминулися автомобілі марок Renault Logan та Renault Trafic. За попередніми даними, 63-річний житель Борщівського району, керуючи автомобілем Renault Logan, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Renault Trafic. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій легківки та двоє його пасажирів. Травми також зазнали 5 осіб, які перебували у мікроавтобусі», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що серед потерпілих - двоє неповнолітніх, 8-річний хлопчик та 15-річна дівчина.
Усіх травмованих шпиталізували до лікарні. У них діагностували легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Внаслідок зіткнення автомобіль Renault Logan згорів на місці пригоди.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Розпочато слідство.