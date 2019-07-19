"Мотопробіг Єдності" проїде через 31 місто з державним та кримськотатарським прапорами

Байкери у рамках всеукраїнської акції "Мотопробіг єдності 2019" проїдуть через 31 місто України з державним прапором та кримськотатарським стягом.

Про це розповів байкер, учасник мотопробігу Микола Спірідонов у коментарі Укрінформу.

«Ми кожен рік намагаємося захопити ще більші маршрути, більші території. Цього року маршрут «Мотопробігу єдності» збільшився. Минулого року ми були у 18 містах України, а цього їдемо у 31 ... Мета мотопробігу об’єднання всієї України», – сказав він.

Спірідонов зазначив, що учасників мотопробігу дуже чекають на Сході зокрема у Краматорську.

19 липня на Софіївській площі у Києві уже відбувся збір байкерів-учасників Мотопробігу Єдності 2019, з метою зустрічі з членами Київської мотоспільноти та продовження маршруту.

Інший учасник мотопробігу кримський татарин Ерфан Кудусов зазначив, що для нього є дуже важливим те, що учасники Мотопробігу Єдності не забувають і про кримських татар. Йому приємний той факт, що український і кримськотатарський прапори разом проїдуть майже через всю Україну.

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Столиця уже 14 місто, яке подолали учасники мотопробігу. Вони уже проїхали Ужгород, Стрий, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне, Дубно, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Бердичів і Житомир.

Акція завершиться Одесі, а перед тим на Чонгарі на блокпості залишать кримськотатарський прапор із назвами всіх байкерських клубів України. Як повідомили раніше організатори Мотопробігу, акція має на меті продемонструвати територіальну цілісність України та єдність її багатонаціонального суспільства. Загальна протяжність мотопробігу становитиме 3310 км. Фініш – 23 липня в Одесі.