В Ужгороді стартував мотопробіг за єдність України

Сьогодні в Ужгороді розпочався мотопробіг за єдність України.

Про це повідомляють в Ужгородській міськраді.

“Мотопробіг за єдність України стартував сьогодні в Ужгороді. Понад два десятки байкерів з площі Театральної вирушили за маршрутом, який цьогоріч охопить 31 місто”, - йдеться в повідомленні.

З Театральної площі Ужгорода стартував традиційний "Мотопробіг єдності" / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Як повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу організатор пробігу, байкер Ігор Афганець, це вже третя акція.

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“Зазвичай їхали з Ужгорода до Чонгара, цьогоріч маршрут піде далі — до Одеси, також список міст, де до нас долучатимуться байкери, склав 31 місто. Раніше їх було 18”, - сказав він.

Сьогодні до ужгородських байкерів долучаться мотоциклісти у Мукачеві, далі естафету передаватимуть від міста до міста, від області до області.

Як повідомили організатори, акція має на меті продемонструвати територіальну цілісність України та єдність її багатонаціонального суспільства. Загальна протяжність мотопробігу становитиме 3310 км. Фініш – 23 липня в Одесі.