Перекриття дороги на Прикарпатті: пропускають спецтранспорт і авто з вагітними й дітьми

В Івано-Франківській області, на роздоріжжі у селі Ільці Верховинського району, третій день триває акція протесту з вимогою ремонту дороги на ділянці Ворохта – Верховина.

Про це повідомляє спільнота «Карпати – SOS».

«19.07.2019 протестна акція за відновлення дороги Р24 на ділянці Ворохта - Верховина продовжується. Будуть пропускати тільки спецтранспорт, машини з виборчою документацією, вагітними і з дітками до 6 років», - йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті продовжується перекриття дороги/Фото: «Карпати – SOS»

Зазначено, що решта автотранспорту будуть пропускати у режимі: по п'ять автомобілів щогодини в кожну сторону. Водночас, зазначають учасники акції, вантажівки пропускати на цій дорозі не будуть.

Як повідомляв Укрінформ, безстрокову акцію протесту у Верховинському районі розпочали 17 липня. У протестувальників є кілька вимог до районної та обласної влади. Найголовніші з них – негайно розпочати ремонт на дорозі Р24 на ділянці Ворохта-Верховина та завершити роботу з ремонту мостів у селах Буківець та Стаїще, Верховинського району. У селі Красник, де загинула група туристів з Білорусі, люди вимагають звести берегоукріплення, залучивши для цього кошти з державного бюджету.