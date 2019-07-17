В Карпатах перекрили дорогу, вимагаючи ремонту шляхів та мостів

В Івано-Франківській області, у селі Ільці Верховинського району, селяни розпочали безстрокову акцію протесту проти бездоріжжя.

Про це повідомляє спільнота «Карпати SOS» у Facebook.

«Сьогодні 17.07.2019 року жителями Верховинського району розпочато безстрокову акцію протесту проти бездоріжжя у нашому районі. Акцію розпочато на роздоріжжі в с.Ільці Верховинського району об 11.00 годині», - йдеться в повідомленні.

За інформацією, активісти протестують на проїжджій частині центральної дороги Р24.

У протестувальників є кілька вимог до районної та обласної влади. Найголовніші з них – негайно розпочати ремонт на дорозі на ділянці Ворохта-Верховина та завершити роботу з ремонту мостів у селах Буківець та Стаїще Верховинського району. У селі Красник, де загинула група туристів з Білорусі, люди вимагають звести берегоукріплення, залучивши для цього кошти з державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль ГАЗ-66, який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Три людини загинули, 10 було госпіталізовано.

Фото: Карпати SOS, фейсбук