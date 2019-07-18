На Буковині у ДТП постраждали десятеро людей, немовля - у реанімації

У Чернівецькій області цієї ночі зіштовхнулися два мікроавтобуси, 10 людей потрапили до лікарні. Двоє із них, серед яких і немовля, перебувають у реанімації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"17.07.2019, близько 22 год. 00 хв. в межах села Данківці на дорозі державного значення «Житомир-Чернівці» сталася аварія. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito, не надав перевагу в русі при виїзді на головну дорогу автомобілю Volkswagen T5. Внаслідок ДТП водій та 9 пасажирів обидвох автомобілів отримали тілесні ушкодження та доставлені до центральної районної лікарні м. Хотин. Серед травмованих була і дитина 2019 року народження", - розповіли у поліції.

Заступник головного лікаря Хотинської райлікарні з медичної частини Сергій Солодкий у коментарі кореспонденту Укрінформу розповів, що наразі двоє людей, серед яких і новонароджена дитина, перебувають у реанімації.

"Цієї ночі у нашу реанімацію поступили троє людей - двоє дорослих і новонароджене немовля, якому два тижні. У дорослих були черепно-мозкові травми. Одну жінку з переломом черепа забрали по санавіації у Чернівці, в лікарню на Фастівську, вона зараз у нейрохірургії. Чоловік наразі перебуває у важкому стані у нас в реанімації. У нього забій головного мозку важкого ступеня. Дитину бригада реаніматологів забрала на Чернівці. Сьогодні передзвонили з Чернівців, стан дитини - задовільний. Мама дитини, яка лежала у нас у неврології, також поїхала разом зі своїм немовлям у Чернівці", - сказав Солодкий.

Решта потерпілих з різними травмами лікують у медзакладах Хотина та Чернівців.