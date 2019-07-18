Реалізація культурних ідей: 74 малих міста отримали від уряду 41,3 мільярда

Цього року в рамках проєкту "Малі міста - великі враження" 74 учасники отримали від уряду 41,3 млн гривень на реалізацію культурних ідей.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

"Цього року в проекті взяли участь 182 учасники з усієї України. Перемогли – 74. Від держави вони отримають загалом 41,3 млн грн на реалізацію своїх культурних ідей", - написав Гройсман.

Він додав, що рекордсменами стали Львівська і Одеська область – кожна має по 8 переможців.

Як повідомляється на Урядовому порталі, 18 липня Гройсман зустрівся з учасниками конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження» на території експозиції «Поділля» Національного музею архітектури та побуту України.

Проєкт «Малі міста – великі враження» започатковано минулого року. Він фінансується з державного бюджету, а його мета – підтримка культурних ідей у невеликих населених пунктах та об’єднаних територіальних громадах. Рік тому на конкурс було подано 167 ініціатив, з яких 8 стали переможцями. Цього року кількість ідей номінантів сягає вже 182, а кількість переможців – 74.

Фото: twitter.com/VGroysman