КОДА: Самодостатність наближених до Києва територій гальмує створення ОТГ

Створення Київської агломерації може призвести до акумулювання економічних та інших ресурсів навколо столиці та стагнації інших територій області, які знаходяться у віддалені від Києва.

Таку думку на пресконференції у Київському центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, висловив в.о. директора департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Дмитро Ликов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найближчі 10 км від Києва — це 50% жителів всієї Київської області і 40% економічних показників з наповнення бюджету, це один з тих показників, які пояснюють, що Київська агломерація на сьогодні, з моєї точки зору, не може бути створена, тому що під час створення Київської агломерації може не бути Київської області взагалі, ії треба буде ліквідовувати. Тому, якщо столиця і агломерація стануть найпотужнішою територією, то інші будуть в стагнації. Без будь-якої допомоги. І самодостатність саме цих наближених до Києва територій певним чином пригальмовує питання пов'язані зі створенням ОТГ”, - сказав Ликов.

Так, за його словами, деякі прилеглі до Києва селищні ради за кількості населення наздоганяють або вже перевершують невеликі містечка чи міста.

“Ми розуміємо, що наближеність до столиці України, до центру економічного й політичного життя нашої держави не дає можливість створювати великі по території громади, де майже кожен населений пункт вважає себе громадою, він є на сьогодні самодостатньою територією, а деякі сільські ради вже знаходяться на стадії переходу до іншого рівня, вони вже можуть бути містами”, - сказав Ликов.

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Натомість, за його словами, процесами децентралізації в Київській області охоплено тільки п'яту частину територій. Нині в області створено 28 ОТГ, низка громад знаходяться на різних стадіях створення ОТГ. Департамент містобудування та архітектури напрацював проєкт змін до перспективного плану області, який передбачає 69 ОТГ, та подав на схвалення Київській облраді.

Попередній перспективний план Київської області від 2015 року передбачав створення 29 ОТГ в області (54,3% покриття області ОТГ).

Наступна сесія Київської облради має відбутися в четвер, 18 липня.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Володимир Тарасов