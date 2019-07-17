Місцеві бюджети отримали майже 1 мільярд від нафтогазових компаній

Місцеві бюджети отримали майже 1 мільярд гривень від українських нафтогазових компаній за січень-травень цього року.

Про це повідомляється на порталі "Українська енергетика" з посиланням на дані Міністерства фінансів України. «У січні-травні 2019 року нафтогазові компанії сплатили до місцевих бюджетів 906,9 млн грн ренти», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що видобуток природного газу приніс місцевим громадам 719,7 млн грн, видобуток нафти - 128 млн грн і видобуток газового конденсату - 59,214 млн грн.

Крім того зауважується, що з 2018 року 5% рентних платежів українських нафто- і газовидобувних компаній мають спрямовуватись до місцевих бюджетів, а решта 95% - надходить до загального фонду державного бюджету.

Фото: ua-energy.org