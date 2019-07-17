СБУ завела справу на посадовців у Кривому Розі за “екоцид” міста

Співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою інформацією, представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві. Також вони систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців.

У зв’язку з цим, слідчі СБ України зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид).