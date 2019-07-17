Президент обіцяє розібратися із зарплатними боргами на Миколаївському суднобудівному

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання заборгованості із виплати зарплатні на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", які накопичилися з 2014 року і наразі сягають 53 млн грн.

Про це очільник держави сказав під час огляду крейсера “Україна”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вирішимо це питання”, - наголосив Зеленський.

Робоча поїздка Володимира Зеленського до Миколаївської області / Фото: Пресслужба Президента

Він також вислухав пропозиції міністра оборони України Степана Полторака щодо подальшої долі крейсера.

Миколаївський суднобудівний завод, який донедавна носив назву «Суднобудівний завод імені 61 Комунара», є державним підприємством. В останні роки завод є одним з найбільших боржників по зарплаті не лише на Миколаївщині, а й в Україні. У зв’язку з цим, його працівники не раз перекривали дороги та мости з вимогою повернути їм борги по зарплаті.

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Причина такого стану - відсутність суттєвих замовлень та багаторічне перебування в акваторії заводу ракетного крейсера «Україна», який потребує чималих витрат на його утримання. Ще у жовтні 2017 року Укроборонпром заявляв, що діяльність ДП "Миколаївський суднобудівний завод" паралізована через відсутність рішення уряду щодо крейсера. У концерні стверджували, що Міністерство оборони України зверталося до Кабінету міністрів і подавало пропозицію про демілітаризацію судна, але уряд її не підтримав.

Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності на 95%.