На Прикарпатті зарплатні борги сягнули 183 мільйонів

На Прикарпатті працівникам бюджетної сфери заборгували зарплату в сумі 183 мільйонів гривень.

Про це йдеться у зверненні депутатів Івано-Франківської обласної ради до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

«Станом на 1 липня 2019 року обсяг кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ області становив 183 млн грн», - йдеться у зверненні депутатів.

Тут зазначають, що відсутність коштів на виплату зарплати працівникам бюджетних установ, зокрема тих, які фінансуються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету, створюють в області напружену ситуацію. З власних ресурсів місцевих бюджетів різних рівнів на виплату зарплати з початку року додатково скеровано 122,7 млн грн. Однак, стверджують обранці Прикарпаття, місцевим бюджетам не вистачить власного фінансового ресурсу на виплату усього боргу із зарплати.

За підрахунками депутатів облради, до кінця року борг із виплати зарплати бюджетникам може зрости майже до 246 млн. грн.

«По закладам охорони здоров’я незабезпеченість складає 143, 4 млн грн, в тому числі критична ситуація у Богородчанському районі – 15,2 млн грн (3,6 місячних фонда), у Верховинському районі – 5,8 млн грн, Косівському – 12, 3 млн грн», - зазначають обранці і просять представників центральної влади при внесенні змін до державного бюджету України на 2019 рік та при розподілі коштів стабілізаційної дотації врахувати потребу для Івано-Франківської області у сумі 243,6 млн грн.