На Прикарпатті зарплатні борги сягнули 183 мільйонів

На Прикарпатті зарплатні борги сягнули 183 мільйонів

Укрінформ
На Прикарпатті працівникам бюджетної сфери заборгували зарплату в сумі 183 мільйонів гривень.

Про це йдеться у зверненні депутатів Івано-Франківської обласної ради до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

«Станом на 1 липня 2019 року обсяг кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ області становив 183 млн грн», - йдеться у зверненні депутатів.

Тут зазначають, що відсутність коштів на виплату зарплати працівникам бюджетних установ, зокрема тих, які фінансуються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету, створюють в області напружену ситуацію. З власних ресурсів місцевих бюджетів різних рівнів на виплату зарплати з початку року додатково скеровано 122,7 млн грн. Однак, стверджують обранці Прикарпаття, місцевим бюджетам не вистачить власного фінансового ресурсу на виплату усього боргу із зарплати.

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За підрахунками депутатів облради, до кінця року борг із виплати зарплати бюджетникам може зрости майже до 246 млн. грн.

«По закладам охорони здоров’я незабезпеченість складає 143, 4 млн грн, в тому числі критична ситуація у Богородчанському районі – 15,2 млн грн (3,6 місячних фонда), у Верховинському районі – 5,8 млн грн, Косівському – 12, 3 млн грн», - зазначають обранці і просять представників центральної влади при внесенні змін до державного бюджету України на 2019 рік та при розподілі коштів стабілізаційної дотації врахувати потребу для Івано-Франківської області у сумі 243,6 млн грн.

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