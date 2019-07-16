Москаля нагородять угорським орденом - Сіярто

На найближчому національному святі в Угорщині ексголову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля нагородять державною нагородою Угорщини - Командорським хрестом.

Про це міністр МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив на пресконференції в Берегові 16 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час найближчого національного свята в Угорщині пан Москаль буде нагороджений Командорським хрестом. Це вища державна нагорода Угорщини за громадські заслуги перед державою. Ми дуже цінуємо діяльність пана Москаля за часи його керівництва Закарпаттям, він зробив багато для розвитку цього регіону, він будував дружбу між угорцями та українцями,” - сказав Сіярто.

З його слів, вручення такої нагороди в Угорщині іноземним політикам не є чимось особливим.

“Ми часто нагороджували політиків із сусідніх країн такими нагородами,” - сказав Сіярто та додав, що, на його думку, це стане приводом для гордості в Україні.

Як відомо, Геннадій Москаль очолював Закарпатську ОДА з липня 2015 року до квітня 2019, під час скандального обговорення п.7 закону “Про освіту” займав сторону угорської сторони та критикував український закон, наголошуючи, що “мовна” стаття не повинна торкатися угорської меншини і “урізати” вже наявні права.