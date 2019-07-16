Під Запоріжжям вантажівка влетіла у легковик, є загиблий

Під Запоріжжям вантажівка влетіла у легковик, є загиблий

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Укрінформ
У вівторок на виїзді із Запоріжжя водій вантажівки виїхала на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем, в результаті одна людина загинула, двох госпіталізовані.

Про це повідомляє у прес-службі ГУ НП в Запорізькій області.

“Водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, чоловік 1973 року народження, рухаючись по проїзній частині автодороги, яка веде з міста Запоріжжя до автошляху «Харків - Сімферополь», виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ-1103, який виїжджав з прилеглої території АЗС. Після чого автомобіль Mercedes виїхав за межі проїзної частини, перекинувся та скоїв наїзд на дерево”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень водій вантажівки, чоловік 1981 року народження загинув на місці події. Водій автомобіля ЗАЗ, чоловік 1974 року народження та його пасажир, 1978 року народження, доправлені в лікарню.

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На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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