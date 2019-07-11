ДТП з автобусом у Польщі: одна українка загинула, четверо травмовані

У результаті зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації з вантажівкою, що сталося в четвер на автомагістралі A4 між містами Дембіца і Тарнув у напрямку Кракова, загинула одна громадянка України, а четверо інших українців отримали травми.

Інформацію, яка з’явилася у польських ЗМІ, власному кореспондентові Укрінформу підтвердили у генконсульстві України у Кракові. “В результаті ДТП загинула 16-річна дівчина, а четверо інших українців отримали травми”, - повідомили у генконсульстві. Як зазначається, потерпілих доправлено до регіональних шпиталів, інформація про їх стан уточняється. Читайте також: ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув В мікроавтобусі на українській реєстрації загалом їхало дев’ять громадян України. За попередньою інформацією поліції, водій мікроавтобуса за невстановлених обставин в’їхав ззаду у вантажівку. Причини ДТП встановлює поліція.