Центральний міст Дніпра перекривають на два місяці

Новий (Центральний) міст Дніпра буде перекрито на два місяці в обидва боки, аж до завершення ремонту.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

"Міст закривається повністю до 14 вересня в 00-00 годин з 17 на 18 липня", - повідомив Філатов.

Він уточнив, що за проектом ремонт мосту мали виконати за 24 місяці за умови повного перекриття переправи. А оскільки реконструкція виконувалася частинами з неповним перекриттям мосту, то терміни ремонту дещо затяглися.

А ось слова мера про те, що "міст не ремонтували 50 років", що "деформаційні шви за нормами треба міняти кожні 15 років, але цього ніхто не робив з 1966 року", що він міг обвалитися, від слова "взагалі", - дніпряни піддали сумніву і з'ясували, що 17 років тому міст було урочисто відкрито після реконструкції тодішнім головою Іваном Куліченком. Щоправда, реконструкція тривала 45 днів і міст перекривався повністю: зняли тоді 15 тис. тонн асфальту, поклали 10 тис. тонн, відновили гідроізоляцію, поклали 150 тонн металоконструкцій у деформаційні шви. Тоді зазначали, що в Україні за такий короткий термін мости ще не ремонтували.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Програш коштуватиме міському голові посади.

Центральний (Новий) міст — автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5-го листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина 21 м. Цей міст тривалий час був найдовшим в Україні.

2017 року міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Нині ремонтні роботи тривають.