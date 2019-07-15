Уряд затвердив механізм компенсації за зруйноване житло внаслідок агресії РФ - Черниш

Кабмін затвердив механізм грошової компенсації власникам житла, зруйнованого окупантами РФ на Донбасі, наступний крок - рішення Верховної Ради про виділення коштів з державного бюджету.

Про це Укрінформу повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, коментуючи відповідне рішення уряду.

"Головна мета урядового рішення - це виписаний чіткий механізм компенсації, а кошти мають бути передбачені у державному бюджеті, тому реально, я думаю, що це може бути забезпечено або шляхом перерозподілу коштів у поточному бюджеті, або шляхом передбачення відповідних коштів у держбюджеті на наступний рік. Без рішення Верховної Ради відшкодування не почнеться", - сказав він.

Міністр зауважив, що на даний час у міністерстві немає коштів на здійснення грошових компенсацій власникам зруйнованого житла і таке фінансування має відбуватися безпосередньо з державного бюджету.

Черниш додав, що у відповідній постанові уряду щодо механізму грошової компенсації власникам житла, зруйнованого окупантами РФ на Донбасі, розмежовується пошкоджене та зруйноване житло і саме щодо останнього затверджено окремий механізм, який дозволить здійснити компенсацію.

За словами Черниша, відповідна постанова уряду прийнята, але наразі ще доопрацьовуються технічні питання і після її офіційної публікації МінТОТ приступить до напрацювання форми необхідних документів і порядку розгляду заяв.

"Як тільки постанова буде опублікована, тобто набуде чинності, ми одразу почнемо працювати для затвердження форм, які МінТОТ має зробити. Думаю, що за два-три тижні ми їх напрацюємо, а далі ще має заюстувати Міністерство юстиції. Процедура може зайняти трохи більше місяця", - сказав Черниш.

Міністр наголосив, що починаючи з 2014 року, Російська Федерація чинить злочин збройної агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території. Наслідком цих дій країни-агресора стало руйнування значної кількості житла громадян на сході України, а Кабмін робить усе можливе для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Як повідомлялося, на засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до схваленого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. Тож власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв мають бути розроблені МінТОТ.