Виплачувати пенсії в ОРДЛО наразі неможливо - глава МінТОТ

Виплачувати українські пенсії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до повернення цих територій під контроль української влади – неможливо.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", – заявив Черниш.

За словами міністра, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

"Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "віджали" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки ... Підприємства які там працювали до останнього дня платили податки в бюджет України", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, 10 липня правозахисна організація Human Rights Watch у листі до Президента України Володимира Зеленського закликала українську владу посилити спроби захистити права українців похилого віку, які живуть на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей.

Правозахисники заявили, що Україна повинна завершити дискримінаційну практику, яка змушує пенсіонерів із ОРДЛО перетинати лінію розмежування для отримання пенсії.

8 липня Президент України Володимир Зеленський на саміті "Україна-ЄС"в Києві запропонував продовжити термін, в який пенсіонери з ОРДЛО повинні виїхати з окупованої території для отримання української пенсії з 60 днів до 1 року.