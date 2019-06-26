На Донеччині на виплату пенсій спрямовано понад 3,2 млрд грн - ОДА

На Донеччині на виплату пенсій в червні поточного року спрямовано 3 млрд 252,7 млн грн, на виплату житлових субсидій – 8 млн грн.

Про це 25 червня повідомляється на офіційному сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області завершено фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій. В червні 2019 року на виплату пенсій спрямовано 3252,7 млн грн, на виплату житлових субсидій – 8,0 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що виплата пенсій та житлових субсидій в червні здійснена своєчасно та в повному обсязі згідно з затвердженими графіками.