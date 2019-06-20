"Доступні ліки" мають бути в аптеках муніципальних лікарень - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює ухвалення жорсткого рішення, яке зобов'яже аптеки, які працюють при муніципальних лікарнях, увійти у державну програму "Доступні ліки".

Про це він сказав під час відвідання районної лікарні міста Носівка Чернігівської області в ході робочої поїздки в регіон, повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, під час спілкування з лікарями і пацієнтами глава уряду нагадав, що за програмою, яка працює вже два роки, виписані вже понад 36 млн рецептів, а кількість аптек, що працюють у програмі, перевищує 7 тис.

"Але як може бути так, що лікарня, яка фінансується коштом бюджетів різних рівнів, не має аптеки, де є доступні ліки? Я бачу аптеку і вивіску "Знижки пенсіонерам", а треба мати наліпку "Доступні ліки". Тоді надважливі препарати для хворих із хронічними хворобами будуть не зі знижкою, а взагалі безкоштовні. Вважаю, тут потрібне жорстке рішення. Не можна зловживати бідою людей", - заявив Прем'єр-міністр.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в рамках поїздки на Чернігівщину Гройсман також побував на мініфутбольному майданчику зі штучним покриттям у місцевій ДЮСШ, ознайомився з ходом реконструкції 1-го поверху адміністративного приміщення Носівської міської ради (ОТГ) для розміщення Центру надання адміністративних послуг.

Окрім того, Гройсман ознайомився з ходом будівництва школи 1-3 ступенів №5 міста Носівка, а також побував на підприємстві КП «Носівка-комунальник» та оглянув спеціалізовану техніку.

У коментарі журналістам він наголосив, що реформу децентралізації вкрай необхідно продовжувати. Прем’єр нагадав, що вчора, 19 червня, оголосив про початок широкого публічного обговорення проекту змін до Конституції у частині децентралізації.

«Децентралізацію треба захищати і розвивати. Ми для цього розпочали публічне обговорення нового проекту Конституції», - підкреслив він.

Глава уряду зазначив, що нині невеликі міста мають значно менше можливостей, аніж мегаполіси, тому уряд напрацьовує механізм, як передати їм більше ресурсів.

«І тоді ці громади будуть вирішувати свої питання швидше - ремонтувати садочки, школи, відкривати нові спортивні групи», - сказав він.

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Гройсман також прокоментував рішення Кабміну про скорочення наполовину працівників райдержадміністрацій. «Ми будемо скорочувати з 1 січня 2020 року на 50% районні державні адміністрації. І тоді більше функцій буде на місцях», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення наполовину працівників райдержадміністрацій з 1 січня 2020 року.

Зазначалося, що скорочення здійснюється з метою оптимізації чисельності державних чиновників, які працюють на місцях. Передбачено, що скорочення не стосуватимуться працівників органів соцзахисту та Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють військово-цивільні адміністрації.

Фото: Урядовий портал