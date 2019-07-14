У будинку на Рівненщині, де від вибуху загинули діти, знайшли міни та авіабомби

У Рівненській області вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів на території домоволодіння, де напередодні від вибуху загинули двоє дітей.

Про це повідомляє Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.

“Понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили у господарстві, де вчора від вибуху загинули діти”, - йдеться в повідомленні.

Так, за результатами огляду господарства 59-річного дідуся загиблих поліцейські вилучили 1149 одиниць вибухових предметів, а саме: 31 мінометну міну, 76 артилерійських снарядів, 13 авіаційних бомб, 5 гранат та 1024 інших вибухонебезпечних предметів.

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Чоловікові вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб), ч. 1 ст.263 (незаконне поводження з вибуховим речовинами та боєприпасами) та ч.1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

У будинку на Рівненщині знайшли міни та бомби / Фото: Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 13 липня, у селищі Смига Дубенського району від вибуху загинули 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Діти відкрили у літній кухні металевий сейф, в якому знайшли коробку. Коли хлопчик відкрив її, стався вибух. Як з'ясувалося, в коробці був вбудований вибуховий пристрій.

За даними поліції, чоловік, у домоволодінні якого стався вибух, вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами.