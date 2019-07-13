На Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє дітей

У смт Смига Дубенського району під час спроби відкрити сейф, який знаходився у господарчій будівлі на приватному подвір'ї, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого загинуло двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 липня о 12.06 до ДСНС надійшла інформація, що у смт Смига Дубенського району при спробі відкриття сейфу, який знаходився у господарчій будівлі на приватному подвір'ї, стався вибух невстановленого предмета, внаслідок чого загинуло двоє дітей (2006, 2007 р.н.) та пошкоджено вікна і двері будівлі", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.