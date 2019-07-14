Під Миколаєвом авто в'їхало у групу дітей-велосипедистів, є постраждалі

На трасі Миколаїв-Снігурівка автомобіль ВАЗ-21099 врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

ДТП сталася вдень у неділю, 14 липня, повідомляє місцеве інтернет-видання Новости N.

«Група учнів миколаївської ДЮСШ з велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали трасою зі сторони Снігурівки в напрямку Миколаєва. У районі повороту на село Красне водій «Лади» почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши, що назустріч їхав КамАЗ. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся на свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів», - йдеться в повідомленні.

ДТП під Миколаєвом / Фото: novosti-n.org

Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

В результаті ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів, всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих швидка доставила в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. Всі постраждалі - переважно дівчатка віком від 14 до 17 років.

В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.

На місці події працює поліція і слідчий ГУНП в Миколаївській області.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушили справу. Відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.