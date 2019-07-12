Зеленський пропонує АрселорМіттал "фінансово вибачитися" перед онкохворими

Президент України запропонував запровадити безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для мешканців Кривого Рогу.

Про це Володиимр Зеленський заявив у Кривому Розі на нараді з питань екологічної ситуації, звертаючися до представників "АрселорМіттал Кривий Ріг", повідомляє сайт глави держави.

Зокрема, Президент поцікавився, яких конкретних заходів було вжито для поліпшення екологічної ситуації в регіоні та для зменшення шкоди місцевому населенню. Також він порушив питання недопуску екологічних перевірок на виробництво.

"Чому через це мають страждати люди? Я не розумію. Я розумію, що податки й таке інше, але скільки коштує людське життя? Чи варте воно всіх тих податків? – запитав Володимир Зеленський. – Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів?"

Президент також запропонував запровадити безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для мешканців Кривого Рогу. "Я кажу про фінансову допомогу хворим людям, про конкретне «фінансове вибачення", – підкреслив він.

Зі свого боку представник "АрселорМіттал" зазначив, що компанія робить кроки для поліпшення екологічної ситуації. За його словами, у найближчі п’ять років планується інвестувати значні суми у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи.

На запрошення відвідати "АрселорМіттал", Зеленський зазначив, що це відбудеться, якщо підприємство виконає всі побажання, про які йшлося на зустрічі. Також він висловив сподівання, що виконання екологічних програм не здійснюватиметься за рахунок скорочення робочих місць.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної обстановки в місті.

Фото: president.gov.ua