У зоні ЧАЕС поліція виявила "сталкерів" із Казахстану та збирачів ягід

На території Чорнобильської зони відчуження поліцейські виявили нелегальних збирачів ягід та дві групи "сталкерів", серед яких - громадяни Казахстану.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

«Днями патрульні спільно з працівниками Нацгвардії та прикордонної служби у зоні відчуження виявили двох чоловіків, що займалися нелегальним збиранням ягід. Мешканець с. Олізарівки Іванківського р-ну Київської обл., який на даній території назбирав ягід чорниці приблизною вагою 15,5 кг, та мешканець села Стара Марківка Поліського р-ну Київської обл., назбирав чорниці приблизною вагою 15 кг. Обидва порушники намагалися відправити ягоди за межі зони відчуження без відповідного дозволу та дозиметричного контролю», - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські виявили дві групи "сталкерів" у м. Прип’яті. Серед «екстремальних туристів» – п’ятеро громадян України та четверо громадян Казахстану, які незаконно проникли в зону ЧАЕС.

Щодо вказаних осіб складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відносно нелегальних збирачів ягід відкрито два кримінальних провадження за ст. 267-1 КК України «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки». Санкція статті передбачає накладання штрафу від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Матеріали справ «сталкерів» направили до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. Також направлено матеріали до ДМС для скорочення терміну перебування громадянам Казахстану в Україні.